У НАТО скоротили місію РФ та вигнали вісім дипломатів

НАТО. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n161272-v-nato-skorotyly-misiu-rf-ta-vygnaly-visim-dyplomativ.html

Ракурс

НАТО, північноатлантичний альянс, вирішив вислати вісім співробітників місії Російської Федерації в Брюсселі через ворожу діяльність Москви.

Відтепер місія РФ складатиметься лише з 10 дипломатів. Про це йдеться в заяві НАТО.

Країни-члени Альянсу ухвалили рішення про відкликання акредитацій восьми членів російського представництва, які були неоголошеними офіцерами російської розвідки.

Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили до 10 кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО. Політика щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу, — йдеться в заяві.



Натомість видання Sky News додало, що серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують «вбивства і шпигунство».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України пропонує привести спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту у відповідність до стандартів НАТО.