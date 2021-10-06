80 років розстрілам у Бабиному Яру вшановують у Києві

https://racurs.ua/ua/n161264-rozstrily-u-babynomu-yaru-u-kyievi-vshanovuut-jertv-tragediyi-translyaciya.html

Ракурс

Трагедію у Бабиному Яру згадують 6 жовтня в Україні та усьому світі. Цього року вшановують 80-ті роковини початку масових розстрілів у Києві, які почалися відразу після його окупації нацистами у 1941 році.

У межах заходу відбудеться відкриття меморіального об'єкта «Кристалічна стіна плачу» художниці й авторки Марини Абрамович.

Вшанувати пам’ять розстріляних у Бабиному Яру до президента України прибули президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, представники Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та голова Всеукраїнської асоціації євреїв — колишніх в’язнів гетто та концтаборів Борис Забарко.

Частиною заходу буде меморіальний концерт. У програмі заявлені виступи Гідона Кремера і солістів оркестру «Кремерата Балтика» (Німеччина, Литва, Естонія), віолончеліста Міші Майського (Бельгія/Ізраїль) та тріо Володимира Тарасова (США, Україна, Литва).

Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва. Простягається від Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги. Хоча у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв, що були вбиті не під час Голокосту, однак поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли у 1941—1943 роках різних національностей, які здійснило німецьке окупаційне командування під час Другої світової війни.