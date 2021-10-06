Арахамія. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n161271-razumkov-i-didjeying-ne-vynni-arahamiya-rozpoviv-zvidky-perelom-video.html

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Давид Арахамія, голова президентської фракції «Слуги народу», повернувся з засідання «слуг» у Трускавці з переломом.

У Верховній Раді він з’явився з гіпсом на руці. Журналістам він розповів, звідки дістав травму.

Зламав руку, перевернувся. Їздив на баггі й перевернувся. Усе абсолютно прозаїчно, — пояснив Арахамія.



До цього журналістка жартувала, що Арахамія зламав руку, коли збирав листи з підписами про відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак сам Арахамія цю курйозну версію спростував. Також під підозру підпав запальний виступ Арахамії на вечірці в Трускавці — тоді керівник «слуг» виступив під псевдонімом David Braun з авторським ді-джей сетом. Також він зіграв для колег на барабанах. Водночас депутат не зазначив, де відбувся інцидент — у Трускавці чи вже після повернення до Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офшори Володимира Зеленського прокоментував очільник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нардеп назвав цю ситуацію «нормальним процесом», а також розповів про офшори своєї дружини на Сейшелах.