Мецгер. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161270-mecger-vtik-vid-vruchennya-pidozry-u-spravi-pro-pobyttya-jurnalistiv.html

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Напад на журналістів «Схем» у приміщенні «Укрексімбанку» здійснила охорона банку на прохання голови банку Євгена Мецгера.

Представники прокуратури Києва прибули до «Укрексімбанку» для вручення підозри у справі щодо нападу, але Мецгера не було на робочому місці. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, передає «Суспільне».

Вони (слідчі — ред.) зайшли всередину для здійснення процесуальних дій. Поки що в мене немає інформації про те, що ті особи, з якими планувались процесуальні дії, знаходяться на робочих місцях, — розповіла речниця.

Відомо, що підозру планували вручити двом особам, однак зробити цього не вдалося. Представники Нацполіції та прокуратури зв’язалися з адміністрацією банку та дізналися, що один з підозрюваних склав повноваження, а інший написав заяву на звільнення. Попри це, вони не є на цей час звільненими та мають перебувати на робочому місці, але їх не було.

Слідчі залишили підозри разом із повістками в адміністрації «Укрексімбанку». Підозри будуть вручені тоді, коли буде встановлене місцеперебування підозрюваних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після появи відео нападу на журналістів «Схем» у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера Національна поліція перекваліфікувала справу, а сам високопосадовець зробив заяву щодо своїх дій.

Джерело: Суспільне