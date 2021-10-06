Мецгер. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161270-mecger-sbejal-ot-vrucheniya-podozreniya-po-delu-ob-izbienii-jurnalistov.html

Ракурс

Нападение на журналистов «Схем» в помещении «Укрэксимбанка» осуществила охрана банка по просьбе главы Евгения Мецгера.

Представители прокуратуры Киева прибыли в «Укрэксимбанк» для вручения подозрения по делу о нападении, но Мецгера не было на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает «Суспільне».

Они (следователи — ред.) зашли внутрь для осуществления процессуальных действий. Пока у меня нет информации, что те лица, по которым планировались процессуальные действия, находятся на рабочих местах, — рассказала пресс-секретарь.

Известно, что подозрение планировали вручить двум лицам, однако сделать этого не удалось. Представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка и узнали, что один из подозреваемых сложил полномочия, а другой написал заявление на увольнение. Несмотря на это, они еще не уволены и должны находиться на рабочем месте.

Следователи оставили подозрения вместе с повестками в администрации «Укрэксимбанка». Подозрения будут вручены тогда, когда будет установлено местонахождение подозреваемых.

Напомним, ранее мы сообщали, что после появления видео нападения на журналистов «Схем» в кабинете главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера Национальная полиция переквалифицировала дело, а сам чиновник сделал заявление относительно своих действий.

Источник: Суспільне