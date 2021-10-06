Нападение на журналистов - полиция переквалифицировала дело Мецгера

https://racurs.ua/n161257-napadenie-na-jurnalistov-policiya-perekvalificirovala-delo-mecgera.html

Ракурс

После появления видео нападения на журналистов «Схем» в кабинете председателя «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, Национальная полиция переквалифицировала дело, а сам чиновник сделал заявление относительно своих действий. Как сообщил спикер МВД Артем Шевченко, правоохранители Голосеевского отдела Полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса.

Только что полицейские Голосеевского отдела Полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов «Радио Свобода» в помещении государственного «Укрэксимбанка», — написал в Фейсбуке Шевченко.

Ранее, по его словам, было открыто дело по ч. 1 этой же статьи, однако ч. 3 — самая строгая, поскольку там указано о препятствовании работе СМИ должностным лицом с использованием служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Наказание за это — штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — добавил представитель МВД.

Кроме этого, полиция и прокуратура пришли в «Укрэксимбанк», чтобы вручить подозрение фигурантам уголовного производства.

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли в отделение банка для вручения подозрения двум лицам, которые являются фигурантами уголовного производства, которое расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины, — сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, пишет УП.

Сам Мецгер обнародовал заявление о своих действиях по отношению к журналистам. Также банкир попросил прощения у журналистского и банковского сообществ.

События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием «Схемы» с моей стороны являются недопустимыми и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня… Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений… По своим моральным убеждениям и значительному общественному резонансу, я написал заявление об отстранении меня от осуществления полномочий председателя правления АО «Укрэксимбанк», — написал Мецгер.

Соответствующее заявление он передал наблюдательному совету банка 6 октября. Ее уже согласовали.

Напомним, видео нападения на журналистов «Схем» в кабинете председателя «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера удалось восстановить после удаления работниками банка. Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Видео содержит всю запись инцидента. Об этом сообщили журналисты программы «Схемы». В записи зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и «вычистить все это г*но». Также с видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали.