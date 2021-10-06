Напад на журналістів — поліція перекваліфікувала справу Мецгера

https://racurs.ua/ua/n161257-napad-na-jurnalistiv-policiya-perekvalifikuvala-spravu-mecgera.html

Ракурс

Після появи відео нападу на журналістів «Схем» у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера Національна поліція перекваліфікувала справу, а сам високопосадовець зробив заяву щодо своїх дій. Як повідомив спікер МВС Артем Шевченко, правоохоронці Голосіївського відділу Поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу.

Щойно поліцейські Голосіївського відділу Поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів «Радіо Свобода» у приміщенні державного «Укрексімбанку», — написав у Фейсбук Шевченко.

Раніше, за його словами, була відкрита справа за ч. 1 цієї ж статті, проте ч. 3 — найсуворіша, оскільки там вказано про перешкоджання роботі ЗМІ службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Покарання за це — штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, — додав представник МВС.

Окрім цього, поліція та прокуратура прийшли до «Укрексімбанку» вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів «Схем».

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули у відділення банку для вручення підозри двом особам, які є фігурантами кримінального провадження, яке розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України, — повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, пише УП.

Сам Мецгер оприлюднив заяву щодо своїх дій по відношенню до журналістів. Також банкір попросив вибачення у журналістської та банківської спільноти.

Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням «Схеми» з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене… Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень… За своїми моральними переконаннями та значним суспільним резонансом, я написав заяву про відсторонення мене від здійснення повноважень Голови правління АТ «Укрексімбанк», — написав Мецгер.

Відповідну заяву він передав наглядовій раді банку 6 жовтня. Її вже погодили.

Нагадаємо, відео нападу на журналістів «Схем» у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера вдалося відновити після видалення працівниками банку. Відео відновлене на обох картках з обох камер, на які вівся запис. На відновленому відео є весь запис інциденту. Про це повідомили журналісти програми «Схеми». У записі зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «вичистити все це г*но». Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали. Раніше «Укрексімбанк» оприлюднив дивний коментар дій свого керівництва (тоді ще не було відомо про можливість відновлення інформації).