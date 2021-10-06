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У в'язницю потрапив американець, який поширював фейки про коронавірус. Фото: Слово і діло

У в’язницю потрапив американець, який поширював фейки про коронавірус

6 жов 2021, 15:11
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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, водночас є люди, які створюють фейки про цю хворобу. У США вирішили радикально боротися з такою проблемою.

40-річного американця з Техасу засудили до 15 місяців тюремного ув’язнення. Крістофер Чарльз Перес у квітні 2020 року опублікував фейк про те, що заплатив хворому на коронавірус, щоб той облизував продукти у магазинах. Про це пише видання Gizmodo.

Історія поширилася соціальною мережею та дійшла до ФБР. Чоловіка засудили за розповсюдження неправдивої інформації, пов’язаної з біологічною зброєю. У цьому випадку COVID-19 розцінювався як «біологічна зброя», яку, за словами чоловіка, він використовував.

Американець також зобов’язаний виплатити штраф у розмірі 1 тис. дол. У ФБР заявили, що люди, які погрожують поширювати COVID-19, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, навіть якщо їхні слова виявляться просто розіграшем.

Дії Переса були свідомо спрямовані на те, щоб поширювати страх і паніку. Вирок свідчить про серйозність цього злочину, — йдеться в заяві відомства.


Нагадаємо, марш антивакцинаторів відбувся у Києві — противники вакцинації від коронавірусу 30 вересня влаштували у столиці ходу до Конституційного суду України. Зокрема, очевидці зняли на відео рух учасників акції вулицею Велика Васильківська.

Джерело: Gizmodo

Джерело: Ракурс


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