Рада повернула радянську назву селу на Львівщині

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Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 6 жовтня змінила історичну назву села Мармузовичі, що відома з XV століття, на радянську назву Андріївка, яка з’явилася у 1946 році.

Верховна Рада повернула селу Мармузовичі (назва відома з XV століття) комуністичну назву Андріївка, яка з’явилася в 1946 році для увічнення комуністичного активіста вбитого українськими повстанцями. Сором!, — написав у Фейсбук Володимир В’ятрович.

Під час засідання це рішення підтримали 263 нардепи. Йдеться про постанову про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області № 2715.

У 2016−2019 роках в рамках декомунізації було перейменовано близько тисячі населених пунктів. Село Андріївка також було перейменовано в рамках декомунізації. Так як ця назва з’явилася у 1946 році на честь комуністичного активіста Івана Андрєєва, вбитого українськими повстанцями. Селу повернули історичну назву — Мармузовичі — назву з 15 століття. Повернення комуністичної назви Андріївка порушує закон про декомунізацію, — додав В’ятрович.



Нагадаємо, Мармузовичі також у різні роки мало назву Ферлеївка та Андріївка. Це село в Україні, у Красненській селищній територіальній громаді Золочівського району Львівської області. Населення становить 1 тис. 457 осіб. Перші згадки про село датуються у 1470 році. Це був великий господарський осередок у складі Буської землі Белзького воєводства Королівства Польського. У записах за 1499 рік є приписи: «з Мармузовичів» (de Marmuzowice), що свідчить про формування місцевих шляхетських династій. Згодом радянська влада перейменувала назву села, а у 1964−1965 роках знесла місцеву греко-католицьку Церкву Покрови.