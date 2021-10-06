Рада вернула советское название селу на Львовщине

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Ракурс

Верховная Рада во время пленарного заседания 6 октября изменила историческое название села Мармузовичи, известное с XV века, на советское название Андреевка, которое появилась в 1946 году.

Верховная Рада вернула селу Мармузовичи (название известно с XV века) коммунистическое название Андреевка, появившееся в 1946 году для увековечения коммунистического активиста убитого украинскими повстанцами, — написал в Фейсбуке нардеп Владимир Вятрович.

Во время заседания это решение поддержали 263 нардепа. Речь идет о постановлении о переименовании села Мармузовичи Бугского района Львовской области № 2715.

В 2016—2019 годах в рамках декоммунизации были переименованы около тысячи населенных пунктов. Село Андреевка также была переименована в рамках декоммунизации. Так как это название появилось в 1946 году в честь коммунистического активиста Ивана Андреева, убитого украинскими повстанцами. Селу вернули историческое название — Мармузовичи — название с 15 века. Коммунистическое название Андреевка нарушает закон о декоммунизации, — добавил Вятрович.



Напомним, Мармузовичи также в разные годы называлось Ферлеивкой и Андреевкой. Это село в Красненской поселковой территориальной общине Золочевского района Львовской области. Население составляет 1 тыс. 457 человек. Первые упоминания о селе датируются в 1470 году. Это был большой хозяйственный центр в составе Буской земли Белзького воеводства Королевства Польского. В записях за 1499 год указано: «с Мармузовичей» (de Marmuzowice), что свидетельствует о формировании местных благородных династий. Впоследствии советская власть переименовала название села, а в 1964—1965 годах снесла местную греко-католическую Церковь Покрова.