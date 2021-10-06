Зеленский ищет на замену Разумкову ручного Шмыгаля. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n161254-nezametnyy-i-bez-ambiciy-kogo-zelenskiy-ischet-na-zamenu-razumkovu.html

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Президент Зеленский ищет на замену спикеру парламента Дмитрию Разумкову аналог действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В партии «Слуга народа» и Офисе президента хотят видеть на посту председателя Верховной Рады незаметную фигуру без политических амбиций, которым Дмитрий Разумков не был. Об этом председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил в эфире «Радио НВ».

Для «Слуги народа» и Офиса президента важно иметь абсолютно ручного, послушного председателя Верховной Рады, который не будет думать о своем политическом будущем, а будет серой, незаметной фигурой — аналог господина Шмыгаля, но в Верховной Раде, — отметил он.

Глава КИУ отметил, что к работе Разумкова есть претензии, но «слуги» ранее их публично не высказывали. Кошель отметил, что он не блокировал работу оппозиции, но с другой — создавал абсолютно благоприятные условия для работы монобольшинства. Отмечается, что вина Разумкова была в том, что часто ВРУ послушно принимала законопроекты «сегодня на завтра». Также вина Разумкова в том, что он провалил коммуникации с Кабинетом министров, поскольку одна из самых больших проблем этого созыва — это то, что парламент не поддерживает правительственные законопроекты.

Это абсолютно нездоровая ситуация, — отметил Кошель.



Напомним, народные депутаты назначили голосование за отставку Разумкова на 7 октября.

Источник: «Радио НВ»