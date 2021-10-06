Зеленський шукає на заміну Разумкову ручного Шмигаля. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161254-nepomitnyy-ta-bez-ambiciy-kogo-zelenskyy-shukaie-na-zaminu-razumkovu.html

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Президент Зеленський шукає на заміну спікеру парламенту Дмитру Разумкову аналог чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

У партії «Слуга народу» та Офісі президента хочуть бачити на посаді голови Верховної Ради непомітну фігуру без політичних амбіцій, яким Дмитро Разумков не був. Про це голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель заявив в ефірі «Радіо НВ».

Для «Слуги народу» і Офісу президента важливо мати абсолютно ручного, слухняного голову Верховної Ради, котрий не буде думати про свої політичне майбутнє, а буде сірою, непомітною фігурою — аналог пана Шмигаля, але в Верховній Раді, — зазначив він.

Голова КВУ відзначив, що до роботи Разумкова є претензії, але «слуги» раніше їх публічно не висловлювали. Кошель відзначив, що він не блокував роботу опозиції, але з іншого — створював абсолютно сприятливі умови для роботи монобільшості. Наголошується, що провина Разумкова була в тому, що часто ВРУ слухняно ухвалювала законопроекти «сьогодні на завтра». Також провина Разумкова у тому, що він провалив комунікації з Кабінетом міністрів, оскільки одна з найбільших проблем цього скликання — це те, що парламент не підтримує урядові законопроекти.

Це абсолютно нездорова ситуація, — зазначив Кошель.



Нагадаємо, народні депутати призначили голосування за відставку Разумкова на 7 жовтня.

Джерело: «Радіо НВ»