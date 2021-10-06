В тюрьму попал американец, распространявший фейки о коронавирусе. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, в то же время есть люди, которые создают фейки об этой болезни. В США решили радикально бороться с такой проблемой.

40-летнего американца из Техаса приговорили к 15 месяцам тюремного заключения. Кристофер Чарльз Перес в апреле 2020 года опубликовал фейк о том, что заплатил больному коронавирусом, чтобы тот облизывал продукты в магазинах. Об этом пишет издание Gizmodo.

История распространилась по социальной сети и в конечном итоге дошла до ФБР. Мужчину осудили за распространение ложной информации, связанной с биологическим оружием. В данном случае COVID-19 расценивался как «биологическое оружие», которое, по словам мужчины, он использовал.

Американец также обязан выплатить штраф в размере 1 тыс. долл. В ФБР заявили, что люди, которые угрожают распространить COVID-19, будут привлечены к уголовной ответственности, даже если их утверждения окажутся просто розыгрышем.

Действия Переса были сознательно направлены на то, чтобы посеять страх и панику. Приговор свидетельствует о серьезности этого преступления, — говорится в заявлении ведомства.



Напомним, марш антивакцинаторов состоялся в Киеве — противники вакцинации от коронавируса 30 сентября устроили в столице шествие к Конституционному суду Украины. В частности, очевидцы сняли на видео движение участников акции по улице Большая Васильковская.

Источник: Gizmodo