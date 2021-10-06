Врач. Фото: Суспільне

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Коронавирус в Харькове может выйти из-под контроля — врачи бьют тревогу и заявляют, что стоит усиливать карантин из-за вспышки болезни.

Об этом в эфире «Украинского радио Харьков» заявил врач Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.

Регион рискует большим количеством трупов, большим количеством смертей, пациентов, которым не смогут помочь. Я уже вижу очередь из десяти скорых у нашей больницы, также видел очередь под открытым больницей ветеранов из нескольких авто. За сутки заполнилась чернобыльская больница, все остальное — это бюрократические игры. Жонглировать статистическими показателями мы научились лучше, чем готовить область к пандемии, — считает врач.

По его мнению, время потеряно, и уровень госпитализаций сейчас никак снизить. Поэтому теперь нужно вводить локальный локдаун, чтобы уберечь харьковчан от смерти.

Как известно, трое суток подряд Харьковская область превышала сразу несколько показателей и была на грани «красной» зоны, но 6 октября показатель изменился — теперь Харьковщина превышает только один критерий. При этом за сутки на Харьковщине провели почти вдвое больше тестов, чем в предыдущие дни, но снизился другой суточный показатель — коэффициент упал почти вдвое.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красную» зону карантина анонсировал премьер Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 6 октября. Глава правительства рассказал, какой режим будет действовать в проблемных регионах. По словам Шмыгаля, в ближайшие дни несколько областей могут попасть в «красную» зону.