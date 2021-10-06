В Минздраве объяснили необходимость носить маски вакцинированным. Фото:

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Носить защитные маски обязаны все без исключения — вакцинированные и переболевшие «ковидом».

Использование медицинских масок остается основным способом избежать заражения коронавирусной болезнью и исключить передачу вируса. А медики и те, которые имеют симптомы коронавируса, должны носить медицинскую маску, с целью обезопасить не только окружающих, но и себя. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что маски защищают здоровых людей от инфицированных. Отметили, что в Украине отсутствует коллективная защита от COVID-19, а потому риск инфицироваться все же остается. В Минздраве заявили, что вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных, штаммов коронавирусной болезни, в частности штамма «Дельта».

Как правильно использовать медицинские маски?

Медицинскую маску нужно одевать чистыми руками, желательно перед этим их помыть с мылом или очистить раствором для рук на спиртовой основе.

Нельзя использовать маски, которые надевали повторно и те защитные и медицинские маски, которые имеют повреждения. Также нельзя носить чужие маски.

Правильно одетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей.

Снимать медицинскую маску нужно не касаясь ее передней части.

Менять медицинские маски стоит через каждые 2 часа и тогда, когда они стали влажными или же загрязнились.

Выбрасывать использованные маски желательно в закрытые контейнеры.

Как известно, использовать маски нужно в общественных местах, больших скоплениях людей и в случае болезни.

Напомним, ученые оценили роль трех показателей анализа крови, которые влияют на выживание пациентов с тяжелой формой COVID-19. Главным из них оказался уровень специфических антител против спаечного белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации.