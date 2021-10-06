В МОЗ пояснили необхідність носити маски вакцинованим. Фото:

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Носити захисні маски зобов’язані всі без виключення — вакциновані та ті, хто перехворів «ковідом».

Використання медичних масок залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу. А медики та ті, які мають симптоми коронавірусу, повинні носити медичну маску, з метою убезпечити не лише оточення, але й себе. Про це 6 жовтня повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що маски захищають здорових людей від інфікованих. Наголосили на тому, в Україні відсутній колективний захист від COVID-19, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається. У МОЗ заявили, що вакцинація у поєднанні із використанням медичної маски дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних, штамів коронавірусної хвороби, зокрема штаму «Дельта».

Як правильно використовувати медичні маски?

Медичну маску потрібно одягати чистими руками, бажано перед цим їх помити з милом або очистити розчином для рук на спиртовій основі.

Не можна використовувати маски, які одягали повторно та ті захисні та медичні маски, які мають пошкодження. Також не можна носити чужі маски.

Правильно одягнена маска має закривати ніс та рот таким чином, щоб між обличчям та маскою не було щілин.

Знімати медичну маску варто не торкаючись її передньої частини.

Змінювати медичні маски варто через кожні 2 години та тоді, коли вони стали вологими або ж забруднились.

Викидати використані маски бажано у закриті контейнери.

Як відомо, використовувати маски потрібно в громадських місцях, великих скупченнях людей та в разі хвороби.

Нагадаємо, вчені оцінили роль трьох показників аналізу крові, що впливають на виживання пацієнтів з важкою формою COVID-19. Головним із них виявився рівень специфічних антитіл проти спайкового білка коронавірусу. Саме такі антитіла формуються при вакцинації.