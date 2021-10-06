Чи потрібно носити маски вакцинованим — пояснення МОЗhttps://racurs.ua/ua/n161267-chy-potribno-nosyty-masky-vakcynovanym-poyasnennya-moz.htmlРакурс
Носити захисні маски зобов’язані всі без виключення — вакциновані та ті, хто перехворів «ковідом».
Використання медичних масок залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу. А медики та ті, які мають симптоми коронавірусу, повинні носити медичну маску, з метою убезпечити не лише оточення, але й себе. Про це 6 жовтня повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
У відомстві зазначили, що маски захищають здорових людей від інфікованих. Наголосили на тому, в Україні відсутній колективний захист від COVID-19, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається. У МОЗ заявили, що вакцинація у поєднанні із використанням медичної маски дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних, штамів коронавірусної хвороби, зокрема штаму «Дельта».
Як правильно використовувати медичні маски?
- Медичну маску потрібно одягати чистими руками, бажано перед цим їх помити з милом або очистити розчином для рук на спиртовій основі.
- Не можна використовувати маски, які одягали повторно та ті захисні та медичні маски, які мають пошкодження. Також не можна носити чужі маски.
- Правильно одягнена маска має закривати ніс та рот таким чином, щоб між обличчям та маскою не було щілин.
- Знімати медичну маску варто не торкаючись її передньої частини.
- Змінювати медичні маски варто через кожні 2 години та тоді, коли вони стали вологими або ж забруднились.
- Викидати використані маски бажано у закриті контейнери.
Як відомо, використовувати маски потрібно в громадських місцях, великих скупченнях людей та в разі хвороби.
Нагадаємо, вчені оцінили роль трьох показників аналізу крові, що впливають на виживання пацієнтів з важкою формою COVID-19. Головним із них виявився рівень специфічних антитіл проти спайкового білка коронавірусу. Саме такі антитіла формуються при вакцинації.