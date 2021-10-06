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Ракурс
Нова місія NASA - корабель SpaceX навмисно атакує астероїд

Нова місія NASA — корабель SpaceX навмисно атакує астероїд

6 жов 2021, 17:02
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NASA, американське аерокосмічне агентство, в рамках місії DART готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд з метою перевірити здатність ракети змінити траєкторію руху небесного тіла в глибокому космосі.

Місія стартує 23 листопада на борту ракети Ілона Маска SpaceX Falcon 9. Її мають запустити з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомляє CNN.

Корабель вріжеться в астероїд приблизно у вересні 2022 року. Зонд попрямує до подвійної системи астероїдів Didymos, що складається з Дідімоса і його невеликого супутника Діморфоса. У момент зіткнення ці небесні тіла перебуватимуть в межах видимості земних оптичних телескопів. Астрономи планують вирахувати, наскільки змінилася траєкторія меншого Діморфоса.

Окрім цього, Європейське космічне агентство Hera має намір провести додаткове дослідження того, як змінилася траєкторії Дідімоса і Діморфоса.


Обʼєктами, що зближуються із Землею, є астероїди і комети, орбіти яких знаходяться в межах 50 млн км від Землі.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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