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Нова місія NASA - корабель SpaceX навмисно атакує астероїд
Нова місія NASA — корабель SpaceX навмисно атакує астероїдhttps://racurs.ua/ua/n161266-nova-misiya-nasa-korabel-spacex-navmysno-atakuie-asteroyid.htmlРакурс
NASA, американське аерокосмічне агентство, в рамках місії DART готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд з метою перевірити здатність ракети змінити траєкторію руху небесного тіла в глибокому космосі.
Місія стартує 23 листопада на борту ракети Ілона Маска SpaceX Falcon 9. Її мають запустити з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомляє CNN.
Корабель вріжеться в астероїд приблизно у вересні 2022 року. Зонд попрямує до подвійної системи астероїдів Didymos, що складається з Дідімоса і його невеликого супутника Діморфоса. У момент зіткнення ці небесні тіла перебуватимуть в межах видимості земних оптичних телескопів. Астрономи планують вирахувати, наскільки змінилася траєкторія меншого Діморфоса.
Окрім цього, Європейське космічне агентство Hera має намір провести додаткове дослідження того, як змінилася траєкторії Дідімоса і Діморфоса.
Обʼєктами, що зближуються із Землею, є астероїди і комети, орбіти яких знаходяться в межах 50 млн км від Землі.
Джерело: CNN
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