Нова місія NASA - корабель SpaceX навмисно атакує астероїд

https://racurs.ua/ua/n161266-nova-misiya-nasa-korabel-spacex-navmysno-atakuie-asteroyid.html

Ракурс

NASA, американське аерокосмічне агентство, в рамках місії DART готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд з метою перевірити здатність ракети змінити траєкторію руху небесного тіла в глибокому космосі.

Місія стартує 23 листопада на борту ракети Ілона Маска SpaceX Falcon 9. Її мають запустити з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомляє CNN.

Корабель вріжеться в астероїд приблизно у вересні 2022 року. Зонд попрямує до подвійної системи астероїдів Didymos, що складається з Дідімоса і його невеликого супутника Діморфоса. У момент зіткнення ці небесні тіла перебуватимуть в межах видимості земних оптичних телескопів. Астрономи планують вирахувати, наскільки змінилася траєкторія меншого Діморфоса.

Окрім цього, Європейське космічне агентство Hera має намір провести додаткове дослідження того, як змінилася траєкторії Дідімоса і Діморфоса.

Обʼєктами, що зближуються із Землею, є астероїди і комети, орбіти яких знаходяться в межах 50 млн км від Землі.

Джерело: CNN