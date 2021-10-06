Новая миссия NASA - корабль SpaceX намеренно атакует астероид

https://racurs.ua/n161266-novaya-missiya-nasa-korabl-spacex-namerenno-atakuet-asteroid.html

Ракурс

NASA, американское аэрокосмическое агентство, в рамках миссии DART готовит к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид с целью проверить способность ракеты изменить траекторию движения небесного тела в глубоком космосе.

Миссия стартует 23 ноября на борту ракеты Илона Маска SpaceX Falcon 9. Ее должны запустить из базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщает CNN.

Корабль врежется в астероид примерно в сентябре 2022 года. Зонд отправится к двойной системе астероидов Didymos, состоящий из Дидимоса и его небольшого спутника Диморфоса. В момент столкновения эти небесные тела будут находиться в пределах видимости земных оптических телескопов. Астрономы планируют вычислить, насколько изменилась траектория Дидимоса и Диморфоса.

Кроме этого, Европейское космическое агентство Hera намерено провести дополнительное исследование того, как изменилась траектории Дидимоса и Диморфоса.

Объектами, сближающихся с Землей, являются астероиды и кометы, орбиты которых находятся в пределах 50 млн км от Земли.

Источник: CNN