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Погода. Фото: istock

До +19° тепла и безоблачное небо пообещали синоптики в четверг (КАРТА)

6 окт 2021, 16:53
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Погода в Украине 6 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах будет продолжаться бабье лето, осадков не ожидается.

Температура воздуха достигнет +19° выше нуля, высокие градусы прогнозируют на Закарпатье. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Погода в Киеве 6 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° тепла, а днем воздух прогреется до 11−13° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: GismeteoПогода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная. Столбики термометров ночью опустятся до 1−3° тепла, а днем поднимутся до 12−14° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать последним теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−8° тепла, а днем обещают 13−15° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в начале недели будут благоприятными для прогулок — температура воздуха будет согревать теплом. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем будет 13−25° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка Украины 6 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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