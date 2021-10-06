Погода. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 6 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах будет продолжаться бабье лето, осадков не ожидается.

Температура воздуха достигнет +19° выше нуля, высокие градусы прогнозируют на Закарпатье. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 6 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° тепла, а днем воздух прогреется до 11−13° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная. Столбики термометров ночью опустятся до 1−3° тепла, а днем поднимутся до 12−14° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет согревать последним теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−8° тепла, а днем обещают 13−15° выше нуля.

Погодные условия во Львове в начале недели будут благоприятными для прогулок — температура воздуха будет согревать теплом. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем будет 13−25° тепла.

Геомагнитная обстановка Украины 6 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo