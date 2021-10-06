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Погода. Фото: istock

До +19° тепла і безхмарне небо пообіцяли синоптики в четвер (КАРТА)

6 жов 2021, 16:53
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Погода в Україні 6 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах спостерігатиметься бабине літо, опадів не очікується.

Температура повітря сягатиме +19° вище нуля, найвищі позначки фіксуватимуть на Закарпатті. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Європі. Карта: Gismeteo

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Погода у Києві 6 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° тепла, а вдень повітря прогріється до 11−13° вище нуля.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла і сонячна. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 1−3° тепла, а вдень піднімуться до 12−14° із позначкою плюс.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра зігріватиме останнім теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові на початку тижня будуть сприятливими для прогулянок — температура повітря зігріватиме теплом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень обіцяють 13−25° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 6 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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