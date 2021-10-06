Ціну газу в Європі у 2 тис. дол. і вартість акцій «Газпрому» пов’язав Путін

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Ціна на газ в Європі злетіла до 1 тис. 924 дол. за тисячу кубометрів — сьогодні вартість листопадового ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах (головному газовому майданчику Європи) сягнула 161 євро за МВт/год. Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

Ще вранці ціна ф’ючерсу перевищила позначку у 1 тис. 500 дол. за тисячу кубометрів. Всього за вересень середнє значення контракту «на день вперед» на TTF склало 759 дол. за тисячу кубометрів.

В умовах загального дефіциту поставок газу Європа змушена конкурувати за скраплений природний газ з преміальним ринком Азії. Водночас, президент країни-агресора Володимир Путін прокоментував ціни на газ в Європі. Він назвав ситуацію на європейському енергоринку необдуманим і «загрозливим дисбалансом».

Глобальний енергетичний ринок не терпить суєти і шарахань, інвестиційні плани тут носять довгостроковий характер. Тому різкі, необдумані дії можуть привести і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів — такого, який ми зараз спостерігаємо на європейському енергетичному ринку, де у 2021 році одночасно наклалося кілька несприятливих чинників, — цитують Путіна ЗМІ РФ.

До таких факторів він відніс швидке постковідне відновлення економіки, зниження запасів природного газу в сховищах через холодну зиму та скорочення вітряної генерації електроенергії в країнах ЄС через спеку і безвітряну погоду.

Впродовж останніх десяти років в Європі різко змінився енергобаланс. Багато країн регіону відмовилися від роботи вугільних і атомних електростанцій на користь залежних від погодних умов вітряної енергетики, — заявив Путін.

Нагадаємо, газовий шантаж Росії відбувається на тлі підготовки до введення в експлуатацію газогону «Північний потік-2». Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція закликали Євросоюз розслідувати причини різкого підвищення ціни на газ.