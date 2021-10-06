Цену газа в Европе в 2 тыс. долл. и стоимость акций «Газпрома» связал Путин

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Цена на газ в Европе взлетела до 1 тыс. 924 долл. за тысячу кубометров — сегодня стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах (главной газовой площадке Европы) достигла 161 евро за Мвт/ч. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Еще утром цена фьючерса превысила отметку 1 тыс. 500 долл. за тысячу кубометров. Всего за сентябрь среднее значение контракта «на день вперед» на TTF составило 759 долл. за тысячу кубометров.

В условиях общего дефицита поставок газа Европа вынуждена конкурировать за сжиженный природный газ с премиальным рынком Азии. В свою очередь, президент страны-агрессора Владимир Путин прокомментировал цены на газ в Европе. Он назвал ситуацию на европейском энергорынке необдуманной и «чреватой дисбалансами».

Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам — таким, как мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в 2021 году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов, — цитируют Путина СМИ РФ.

К таким факторам он отнес быстрое постковидное восстановление экономики, снижение запасов природного газа в хранилищах из-за холодной зимы и сокращение ветряной генерации электроэнергии в странах ЕС из-за жары и безветренной погоды.

За последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики, — заявил Путин.

Напомним, газовый шантаж России происходит на фоне подготовки к вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали Евросоюз расследовать причины резкого повышения цены на газ.