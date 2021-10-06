НАБУ сообщило подробности нового дела Труханова. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n161262-podozrenie-truhanovu-nabu-soobschilo-podrobnosti-dela.html

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Мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем должностным лицам сообщили о подозрении в рамках уголовного производства.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. К схеме были причастны 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные — соучастники совершения других преступлений. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следователи выяснили, что злоумышленники в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы. Далее эти участки хотели передать под застройку.

Оказалось, что с 2016 года по 2019 год община Одессы потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного НАБУ и САП. Фигурантами дела стали мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший прокурор области Олег Жученко и бизнесмен Владимир Галантерник. Следователи считают, что эти лица причастны к ряду преступлений по завладению земельными участками в Одессе, которое фигуранты дела называли «арендой». Убытки городского бюджета составили более 533 млн грн.