Древний дворец. Фото: Naked science

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Ракурс

В Армении нашли основания колонн, которые когда-то были частью гигантского дворца в Араратской долине.

Находка датируется II—I вв. еками до нашей эры и относится к периоду расцвета города Арташата. Об этом сообщает Naked science.

Арташат — столица Армении, основанная в начале II века до нашей эры царем Арташесом I. После того как римляне разгромили войско Антиоха III в битве при Магнесии (190 год до нашей эры), Арташес возглавил восстание армян против селевкидов и провозгласил независимость Великой Армении.

Местоположение новой столицы Арташес выбирал по совету Ганнибала — тот посчитал это место красивым, удобным для строительства, и к тому же лежащим вблизи от пересечения торговых путей. Ганнибал приезжал в Армению для того, чтобы получить помощь в борьбе с Римом, который разгромил его во второй Пунической войне.

Хотя Арташес не захотел ввязываться в войну с сильнейшим государством своего времени, он прислушался к совету Ганнибала об удачном месте для новой столицы. Переселение было необходимо потому, что на Армянском нагорье было мало городского населения, так как было мало городов. Нагорье населяли в основном пастухи и земледельцы.

До середины V века нашей эры Арташат был основной столицей Армении — даже после того, как Тигран II перенес престол в Антиохию, а позже — в построенный Тигранакерт, город оставался крупным политико-экономическим и культурным центром.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальную золотую находку древних времен нашли археологи на Закарпатье. Ею оказалось нашейное украшение торквес, вес которой составляет 544 г.

Источник: Naked science