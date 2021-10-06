Москва направила Украине предложения встречи Зеленского с Путиным. Фото:

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Кремль направил Киеву предложение по возможной встрече президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским еще несколько месяцев назад.

В предложениях Москвы было «свое видение итогов переговоров». В этом списке содержались 12 потенциальных решений, почти все они касались двусторонних отношений. Об этом 6 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в Кремле считают, что Путину и Зеленскому можно было бы договориться о возобновлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Также в стране-агрессоре считают, что на этих переговорах можно было бы добиться восстановления транспортного сообщения между двумя странами и подписать договор о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

При этом в списке Москвы не было и упоминания о Крыме, а об урегулировании ситуации на Донбасс содержится упоминание о том, что Россия в Трехсторонний контактной группе и в «нормандском формате» поддерживает любые мирные договоренности Киева с ОРДЛО.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. По мнению Зеленского, окружение президента страны-агрессора против этой встречи, которая может принести «неожиданный результат». Провести встречу с Путиным Зеленский считает правильным шагом.

Источник: «Коммерсантъ»