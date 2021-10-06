Италия. Фото: УП

https://racurs.ua/n161259-polovina-godovyh-osadkov-vypala-v-italii-za-sutki-video.html

Ракурс

В Италии выпали рекордные осадки. Сильный шторм обрушился на северо-запад страны и спровоцировал сильные паводки и оползни.

Кроме того, за двое суток в регионе молния ударила более полумиллиона раз. Об этом сообщает The Watchers.

Мощный шторм начался с 496 мм осадков за первые шесть часов, зарегистрированных в провинции Савона, Лигурия, что побило рекорд страны в 472 мм, установленный в 2011 году.

Всего за 12 часов выпало 740,6 мм дождя в Россильйоне, в 13 км от Каира Монтенотте, в провинции Генуя, Лигурия, установив новый европейский рекорд 12-часовых осадков. Это больше половины среднего количества осадков, которые выпадают в регионе за год — 1 тыс. 270 мм.

Дождь спровоцировал разлив многочисленных рек и вызвал оползни, что нарушило движение транспорта. Несмотря на то, что власти Италии заявили, что откликнулись на много призывов о помощи, включая спасательные операции, сообщений о жертвах пока нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что наводнение в Марселе создало коллапс на дорогах и спровоцировало оползни. За сутки в городе выпала трехмесячная норма осадков, вода достигает пояса.

Источник: The Watchers