Слава Богу - Шмыгаль обрадовался через отключен микрофон Гончаренко (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n161258-slava-bogu-shmygal-obradovalsya-iz-za-otkluchennogo-mikrofona-goncharenko-video.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, оконфузился во время заседания правительства 6 октября.

В конце открытой части заседания к членам правительства должен был подключиться народный депутат Алексей Гончаренко. Но возникли проблемы со связью и нардеп «Евросолидарности» не смог присоединиться к разговору министров.

Слава Богу! — успел сказать премьер, когда понял, что Гончаренко не может присоединиться онлайн к заседанию.

Впоследствии премьер понял, что сказал лишнее в неотключенный микрофон и его улыбку было видно даже через медицинскую маску. Шмыгаль еще некоторое время подождал, выйдет Гончаренко ли на связь и тогда завершил сеанс.

Нардеп от «ЕС» часто берет слово на заседаниях Кабмина, а также оперативно публикует в своих соцсетях документы, которые только что приняли министры.