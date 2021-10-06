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Ракурс
Слава Богу - Шмыгаль обрадовался через отключен микрофон Гончаренко (ВИДЕО)

Слава Богу — Шмыгаль обрадовался из-за отключенного микрофона Гончаренко (ВИДЕО)

6 окт 2021, 15:47
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, оконфузился во время заседания правительства 6 октября.

В конце открытой части заседания к членам правительства должен был подключиться народный депутат Алексей Гончаренко. Но возникли проблемы со связью и нардеп «Евросолидарности» не смог присоединиться к разговору министров.

Слава Богу! — успел сказать премьер, когда понял, что Гончаренко не может присоединиться онлайн к заседанию.


Впоследствии премьер понял, что сказал лишнее в неотключенный микрофон и его улыбку было видно даже через медицинскую маску. Шмыгаль еще некоторое время подождал, выйдет Гончаренко ли на связь и тогда завершил сеанс.

Нардеп от «ЕС» часто берет слово на заседаниях Кабмина, а также оперативно публикует в своих соцсетях документы, которые только что приняли министры.

Источник: Ракурс


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