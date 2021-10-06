Слава Богу — Шмигаль про відключений мікрофон Гончаренка

https://racurs.ua/ua/n161258-slava-bogu-shmygal-pro-vidkluchenyy-mikrofon-goncharenka-video.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сконфузився під час засідання уряду 6 жовтня.

Наприкінці засідання до урядовців мав підключитися народний депутат Олексій Гончаренко. Але виникли проблеми зі зв’язком і нардеп «Євросолідарності» не зміг долучитися до розмови міністрів.

Слава Богу! — встиг сказати прем'єр, коли зрозумів, що Гончаренко не може приєднатися онлайн до засідання.

Згодом прем'єр зрозумів, що сказав зайве у невідключений мікрофон і його посмішку було видно навіть через медичну маску. Шмигаль ще якийсь час зачекав, чи вийде Гончаренко на зв’язок і тоді завершив сеанс.

Нардеп від «ЄС» часто бере слово на засіданнях Кабміну, а також оперативно публікує у своїх соцмережах документи, які щойно ухвалюють міністри.