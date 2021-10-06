італія. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161259-polovyna-richnyh-opadiv-vypala-v-italiyi-za-dobu-video.html

Ракурс

В Італії випали рекордні опади. Сильний шторм вирував на північному заході країни та спровокував сильні паводки і зсуви ґрунту.

Крім того, за дві доби в регіоні блискавка вдарила понад півмільйона разів. Про це повідомляє The Watchers.

Потужний шторм розпочався з 496 мм опадів за шість годин, зареєстрованих у провінції Савона, Лігурія, що побило рекорд країни в 472 мм, встановлений у 2011 році.

Лише за 12 годин випало 740,6 мм дощу в Россільйоне, за 13 км від Каїра Монтенотте, у провінції Генуя, Лігурія, встановивши новий європейський рекорд 12-годинних опадів. Це більш ніж половина середньої кількості опадів, що випадає в регіоні за рік — 1 тис. 270 мм.

Дощ спровокував розлив численних річок та спричинив зсуви, що порушили рух транспорту. Хоча влада Італії заявила, що відгукнулася на багато закликів про допомогу, включаючи рятувальні операції, повідомлень про жертв наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що повінь у Марселі створила колапс на дорогах і спровокувала зсуви. За добу в місті випала тримісячна норма опадів, вода досягає пояса.

Джерело: The Watchers