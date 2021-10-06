Москва направила Україні пропозиції зустрічі Зеленського з Путіним. Фото:

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Кремль направив Києву пропозиції щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським ще кілька місяців тому.

У пропозиціях Москви було «своє бачення підсумків переговорів». У цьому списку містилося 12 потенційних рішень, майже всі вони стосувалися двосторонніх відносин. Про це 6 жовтня повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що у Кремлі вважають, що Путіну і Зеленському можна було б домовитися про відновлення дипломатичних відносин, узгодити повернення послів у Москву та Київ, зняти взаємні торгово-економічні санкції і скасувати обмеження щодо фізичних та юридичних осіб. Також в країні-агресорі вважають, що на цих переговорах можна було б домогтися відновлення транспортного сполучення між двома країнами та підписати договір про підготовку угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року.

При цьому в списку Москви не було й згадки про Крим, а про врегулювання ситуації на Донбас міститься згадка про те, що Росія в Тристоронній контактній групі та в «нормандському форматі» підтримають будь-які мирні домовленості Києва з ОРДЛО.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. На думку Зеленського, оточення президента країни-агресора проти цієї зустрічі, яка може принести «неочікуваний результат». Провести зустріч із Путіним Зеленський вважає правильним кроком.

Джерело: «Коммерсантъ»