Палац. Фото: Naked science

https://racurs.ua/ua/n161261-kolonnyy-palac-chasiv-gannibala-rozkopaly-u-virmeniyi-foto.html

Ракурс

У Вірменії знайшли залишки колон, які колись були частиною гігантського палацу в Араратській долині.

Знахідка датується II-I століттями до нашої ери й належить до періоду розквіту міста Арташата. Про це повідомляє Naked science.

Арташат — столиця Вірменії, заснована на початку II століття до нашої ери царем Арташесом I. Після того, як римляни розгромили військо Антіоха III в битві біля Магнесії (190 рік до нашої ери), Арташес очолив повстання вірмен проти селевкідів і проголосив незалежність Великої Вірменії.

Географічне місце для нової столиці Арташес обирав за порадою Ганнібала — той вважав це місце красивим, зручним для будівництва, і до того ж таким, що лежить поблизу від перетину торгових шляхів. Ганнібал приїжджав до Вірменії щоб отримати допомогу в боротьбі з Римом, який розгромив його в другій Пунічній війні.

Хоча Арташес не захотів вплутуватися у війну з найсильнішою державою свого часу, але він прислухався до поради Ганнібала щодо вдалого місця для нової столиці. Переселення було необхідно, оскільки на Вірменському нагір’ї було мало міського населення, бо було мало міст. Нагір’я населяли в основному пастухи й землероби.

До середини V століття нашої ери Арташат був основною столицею Вірменії — навіть після того, як Тигран II переніс престол в Антіохію, а пізніше — у побудований Тигранакерт, місто залишалося великим політико-економічним і культурним центром.

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Джерело: Naked science