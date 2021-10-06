НАБУ повідомило подробиці нової справи Труханова. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n161262-pidozra-truhanovu-nabu-povidomylo-podrobyci-spravy.html

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Меру Одеси Геннадію Труханову та ще трьом посадовцям повідомили про підозру в рамках кримінального провадження.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. До схеми були причетні 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів. Про це 6 жовтня повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Слідчі з’ясували, що зловмисники у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси. Далі ці ділянки хотіли передати під забудову.

Виявилося, що з 2016 року по 2019 рік громада Одеси втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Нагадаємо, 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального НАБУ та САП. Фігурантами справи стали мер Одеси Геннадій Труханов, колишній прокурор області Олег Жученко та бізнесмен Володимир Галантерник. Слідчі вважають, що ці особи причетні до низки злочинів щодо заволодіння земельними ділянками в Одесі, яке фігуранти справи називали «орендою». Збитки міського бюджету склали понад 533 млн грн.