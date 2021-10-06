Харків. Фото: Cуспільне

https://racurs.ua/ua/n161269-harkiv-ryzykuie-bilshou-kilkistu-trupiv-likar-pro-jongluvannya-covid-statystykou.html

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Коронавірус у Харкові може вийти з-під контролю — лікарі б’ють тривогу й заявляють, що варто посилювати карантинні обмеження через спалах хвороби.

Про це в ефірі «Українського радіо Харків» заявив лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов.

Регіон ризикує більшою кількістю трупів, більшою кількістю смертей, пацієнтів, яким не зможуть допомогти. Я тільки бачу чергу з десяти швидких біля нашої лікарні, також бачив чергу під відкритою лікарнею ветеранів із кількадесят автівок. За одну добу заповнилася чорнобильська лікарня, усе решта — це бюрократичні ігри. Жонглювати статистичними показниками ми навчилися краще, ніж готувати область до пандемії, — вважає лікар.

На його думку, час втрачений, і рівень госпіталізацій нині ніяк не знизити. Тому тепер потрібно вводити локальний локдаун, аби вберегти харків’ян від смерті.

Як відомо, три доби поспіль Харківська область перевищувала одразу кілька показників і була на межі «червоної» зони, але 6 жовтня показник змінився — тепер Харківщина перевищує лише один критерій. При цьому за добу на Харківщині провели майже вдвічі більше тестів, ніж у попередні дні, але знизився інший добовий показник — коефіцієнт виявлень впав майже вдвічі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червону» зону карантину анонсував прем'єр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 6 жовтня. Глава уряду розповів, який режим діятиме в проблемних регіонах. За словами Шмигаля, найближчими днями декілька областей можуть потрапити до «червоної» зони.