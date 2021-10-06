Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Арахамия. Фото: Телеграф

Разумков и диджеинг не виноваты — Арахамия рассказал, откуда перелом (ВИДЕО)

6 окт 2021, 18:33
999

Давид Арахамия, глава президентской фракции «Слуги народа», вернулся с заседания «слуг» в Трускавце с переломом.

В Верховной Раде он появился с гипсом на руке. Журналистам он рассказал, откуда получил травму.

Сломал руку, перевернулся. Ездил на багги и перевернулся. Все абсолютно прозаично, — рассказал Арахамия.


До этого журналистка шутила, что Арахамия сломал руку, когда собирал письма с подписями об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако сам Арахамия эту курьезную версию опроверг. Также под подозрение попало зажигательное выступление Арахамии на вечеринке в Трускавце — тогда руководитель «слуг» выступил под псевдонимом David Braun с авторским ди-джей сетом. Также он сыграл для коллег на барабанах. В то же время депутат не указал, где произошел инцидент — в Трускавце или уже по возвращению в Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что офшоры Владимира Зеленского прокомментировал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Нардеп назвал эту ситуацию «нормальным процессом», а также рассказал об офшорах своей жены на Сейшелах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров