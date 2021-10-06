Арахамия. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n161271-razumkov-i-didjeing-ne-vinovaty-arahamiya-rasskazal-otkuda-perelom-video.html

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Давид Арахамия, глава президентской фракции «Слуги народа», вернулся с заседания «слуг» в Трускавце с переломом.

В Верховной Раде он появился с гипсом на руке. Журналистам он рассказал, откуда получил травму.

Сломал руку, перевернулся. Ездил на багги и перевернулся. Все абсолютно прозаично, — рассказал Арахамия.



До этого журналистка шутила, что Арахамия сломал руку, когда собирал письма с подписями об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако сам Арахамия эту курьезную версию опроверг. Также под подозрение попало зажигательное выступление Арахамии на вечеринке в Трускавце — тогда руководитель «слуг» выступил под псевдонимом David Braun с авторским ди-джей сетом. Также он сыграл для коллег на барабанах. В то же время депутат не указал, где произошел инцидент — в Трускавце или уже по возвращению в Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что офшоры Владимира Зеленского прокомментировал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Нардеп назвал эту ситуацию «нормальным процессом», а также рассказал об офшорах своей жены на Сейшелах.