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Ракурс
Расстрелы в Бабьем Яру — в Киеве вспоминают жертв трагедии

Расстрелы в Бабьем Яру — в Киеве вспоминают жертв трагедии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 окт 2021, 18:40
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Трагедию в Бабьем Яру вспоминают 6 октября в Украине и во всем мире. В этом году чествуют 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Киеве, которые начались сразу после его оккупации нацистами в 1941 году.

В рамках мероприятия состоится открытие мемориального объекта «Кристаллическая стена плача» художницы и автора Марины Абрамович.

Почтить память расстрелянных в Бабьем Яру к президенту Украины прибыли президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представители Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» и председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко.

Частью мероприятия будет мемориальный концерт. В программе заявлены выступления Гидона Кремера и солистов оркестра «Кремерата Балтика» (Германия, Литва, Эстония), виолончелиста Миши Майского (Бельгия/Израиль) и трио Владимира Тарасова (США, Украина, Литва).


Бабий Яр — урочище на северо-западной окраине Киева. Простирается от Кирилловской улицы в направлении улицы Юрия Ильенко между Кирилловской церковью и улицей Елены Телиги.

Хотя в Бабьем Яру похоронено большое количество жертв, убитых не во время Холокоста, однако вне Украины Бабий Яр известен именно из-за массовых расстрелов в 1941—1943 годах разных национальностей, осуществленных немецким оккупационным командованием во время Второй мировой войны.

Источник: Ракурс


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