Спосіб знищення небезпечних астероїдів знайшли вчені

Астероід. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161273-sposib-znyschennya-nebezpechnyh-asteroyidiv-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Небезпечні астероїди навчилися знищувати вчені. Астрономи Університету Джона Хопкінса знайшли спосіб запобігти зіткненню небесних тіл із Землею.

Для цього дослідники підірвали астероїд за допомогою ядерного пристрою. Наукову роботу оприлюднили в журналі Acta Astronautica

Повідомляється, що наукові співробітники вивчили, як різні орбіти астероїдів і різні розподіли швидкостей фрагментів, на які можна розбити небесне тіло, впливають на долю частин.

Було розглянуто випадок, коли пристрій потужністю в одну мегатонну підірвали в кількох метрах від поверхні астероїда. За вхідні умови взяли п’ять різних орбіт небесного тіла.

Виявилося, що якщо підірвати астероїд за два місяці до зіткнення, то це знизить ударну масу небесного тіла в тисячу й більше разів, тобто 99,9% маси астероїда не потрапить в атмосферу Землі. Для більшого об'єкта вибух буде менш ефективним, однак під час руйнування небесного тіла за шість місяців вдасться зменшити ударну масу на 99%.

Вчені наголошують, що потрібно використовувати кінетичні ударні елементи, щоби відхилити астероїд за 10 місяців до зіткнення. Однак у ситуації, коли небезпечний астероїд виявлять незадовго до падіння на Землю, потрібні швидші методи запобігання катастрофі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що небезпечні астероїди поруч із нашою планетою виявили колумбійські вчені. Це рій із 88 навколоземних об'єктів, що виникли в результаті розпаду однієї комети 20 тис. років тому.