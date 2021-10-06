Кейт Міддлтон. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма й герцогиня Кембриджська, з’явилася на публіці в сукні демократичного мас-маркету Zara.

Примітно, що плаття вона купила ще торік. Про це повідомляє Daily Mail.

Сіру картату сукню зі спідницею-плісе й бантом на шиї вже бачили на Кейт Міддлтон кілька разів за останній рік. Ймовірно, у такий спосіб герцогиня дає зрозуміти, що усвідомлено ставиться до гардероба й розумного споживання.

Папараці зафільмували 39-річну Кейт Міддлтон разом із чоловіком під час візиту в Дослідницький інститут у Лондоні. Її образ доповнювали туфлі на високих підборах марки Hugo Boss, невеликі сережки й медична маска.

Зазначається, що вартість луку склала 16 фунтів стерлінгів (571 гривня) з урахуванням знижки. Початкова ціна сукні становила 90 фунтів стерлінгів (3 тис. 214 гривень).

Шанувальники підмітили любов герцогині Кембриджської до вбрання з мас-маркету. Один із її улюблених брендів — іспанський виробник одягу, взуття та аксесуарів Zara. Також герцогиня віддає перевагу біжутерії британського бренду Accessorize. Водночас спортивне взуття Міддлтон найчастіше купує в магазині M&S.

Наряди герцогині також часто складаються з речей брендів H&M, Topshop, Asos і Warehouse, які знаходяться в середньому ціновому сегменті. Також вона нерідко виходить у світ у старих предметах гардероба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали світову прем'єру кінострічки про спецагента 007 Джеймса Бонда «Не час помирати» (No Time To Die), яка відбулася в Лондоні. На публіці герцогиня Кембриджська з’явилася в розкішній сукні в золотих блискітках від Jenny Packham.

Джерело: Daily Mail