ВООЗ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n161277-persha-u-sviti-vakcynu-proty-malyariyi-shvalyla-vooz.html

Ракурс

Вакцина проти малярії з’явилася у світі — Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила для використання препарат Mosquirix.

Вакцинувати нею будуть дітей у деяких країнах Африки від народження. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Нова вакцина, що була створена компанією GlaxoSmithKline, «пробуджує" імунну систему дитини для боротьби з Plasmodium falciparum, який є збудником малярії. Препарат рекомендують використовувати після тестової імунізації 800 тис. дітей у Гані, Кенії та Малаві.

За словами гендиректора організації Тедроса Гебрейєсуса, вакцинація допоможе зберегти десятки тисяч дитячих життів щороку.

Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина від малярії для дітей — це прорив у науці, здоров’ї дітей та боротьбі з малярією, — заявив гендиректор ВООЗ.



Наступний крок — рішення щодо фінансування програми вакцинації від малярії для широкого застосування в Африці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні триває — відтепер українці можуть прищепитися від грипу вже на початку епідемічного сезону. Наразі держава вже отримала препарати від трьох виробників.