Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ВООЗ. Фото: прес-служба

Перша у світі — вакцину проти малярії схвалила ВООЗ

6 жов 2021, 21:34
999

Вакцина проти малярії з’явилася у світі — Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила для використання препарат Mosquirix.

Вакцинувати нею будуть дітей у деяких країнах Африки від народження. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Нова вакцина, що була створена компанією GlaxoSmithKline, «пробуджує" імунну систему дитини для боротьби з Plasmodium falciparum, який є збудником малярії. Препарат рекомендують використовувати після тестової імунізації 800 тис. дітей у Гані, Кенії та Малаві.

За словами гендиректора організації Тедроса Гебрейєсуса, вакцинація допоможе зберегти десятки тисяч дитячих життів щороку.

Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина від малярії для дітей — це прорив у науці, здоров’ї дітей та боротьбі з малярією, — заявив гендиректор ВООЗ.


Наступний крок — рішення щодо фінансування програми вакцинації від малярії для широкого застосування в Африці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні триває — відтепер українці можуть прищепитися від грипу вже на початку епідемічного сезону. Наразі держава вже отримала препарати від трьох виробників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів