Півторарічна дитина захворіла на хворобу, яку перемогли 100 років тому, фото —

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В Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту в маленької дитини. Випадок паралічу зафіксували у півторарічної дитини з Рівненської області.

Поліовірус підтвердили у дитини з багатодітної родини в одному з сіл недалеко від Рівного.

В МОЗ розповіли, що хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень через релігійні переконання.

Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок.

Головний санітарний лікар області Роман Сафонов розповів, що для остаточного підтвердження діагнозу (паралітичний поліомієліт) має пройти 60 днів.

Сафонов уточнив, що переважно 70% дітей хворіють без будь-яких симптомів, лише одна дитина на 200 має параліч й інші важкі прояви.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років.

Хвороба спочатку протікає непомітно і це погіршує шанси хворого на одужання.

З листопада 2020 року продовжується спалах поліомієліту в Таджикистані. Продовжує реєструватися циркуляція дикого вірусу поліомієліту в Афганістані та Пакистані.