Опалювальний сезон – скільки платитимемо за комуналку. Фото: volynonline.com

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Тарифи в Україні не стануть сюрпризом перед стартом опалювального сезону. Щоб зігріти свої будинки та квартири, українцям потрібно більше споживати тепла, газу та електроенергії. А це провокує зростання комунальних витрат.

Що цієї зими чекає на населення, з якими тарифами на комуналку Україна увійде в опалювальний сезон, проаналізувало видання LIGA.net.

Ціни на газ

У травні велика частина населення перейшла на річні контракти, де вартість газу закріплена до травня 2022 року.

Залежно від постачальника, річні ціни відрізняються вдвічі. Діапазон — 7,80−16,6 грн за кубометр без вартості доставляння. Тариф на розподіл газу — окрема з 2021 року графа додаткових витрат споживача, який не врахований в ціну газу від постачальника.

За даними Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), середній на 5 жовтня у країні тариф на розподіл газу — 1,72 грн за кубометр.

Тарифи на електроенергію

Всупереч багатомільярдному дефіциту коштів на енергоринку уряд повернув з 1 жовтня для домогосподарств два різних енерготарифи: 1,68 грн/кВт-год і 1,44 грн/кВт-год.

Рішення уряду передбачає менший тариф на електроенергію для тих, хто споживає протягом місяця менш як 250 кВт-год електроенергії. В іншому разі енерготариф залишиться незмінним — 1,68 грн за кВт-год.

Тарифи на тепло

Попри ринкові тенденції, тарифи на тепло і гарячу воду другу зиму поспіль залишаються стабільними. Згідно з підрахунками асоціації «Укртеплокомуненерго», з 1 жовтня тарифи на тепло повинні були збільшитися на 40%. Передусім — через жорсткі умови контракту, який запропонував ТЕЦ НАК Нафтогаз України.

Місцева влада пообіцяла не підвищувати тарифи на тепло для населення до кінця опалювального сезону. Натомість вони отримають з держбюджету щонайменше 11 млрд грн, а Нафтогаз повинен списати з підприємств ТКЕ 30 млрд грн боргу за газ.

До того ж в місцевих бюджетах на 2022 рік мають залишитися 13,44% доходу від податку на паливо, а ТЕЦ отримають новий газовий контракт з Нафтогазом. Ціна на газ для тепловиків в рамках цієї угоди складе 7−13 грн за кубометр. 7 грн за куб, якщо газ піде на виробництво тепла для населення, 13 грн — для шкіл, лікарень і дитячих садків.

Тарифи на холодну воду

Незмінними поки залишаються і тарифи на холодну воду. На 1 серпня, за даними Мінрегіону, тарифи на постачання води у 25 обласних центрах України варіюються від 9,7 грн до 25,4 грн за кубометр. Тарифи на водовідведення — від 7,4 грн до 20,45 грн за куб.

Джерело: LIGA.net