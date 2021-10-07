Отопительный сезон – сколько будем платить за коммуналку. Фото: volynonline.com

https://racurs.ua/n161292-otopitelnyy-sezon-skolko-budem-platit-za-kommunalku-infografika.html

Ракурс

Тарифы в Украине не станут сюрпризом перед стартом отопительного сезона. Чтобы согреть свои дома и квартиры, украинцам нужно больше потреблять тепла, газа и электроэнергии. А это в свою очередь провоцирует рост коммунальных расходов.

Что этой зимой ждет население, с какими тарифами на коммуналку Украина войдет в отопительный сезон, проанализировало издание LIGA.net.

Цена на газ

В мае большая часть населения перешла на годовые контракты, где стоимость газа закреплена до мая 2022 года.

В зависимости от поставщика, годовые цены отличаются в два раза. Диапазон — 7,80−16,6 грн за кубометр без стоимости доставки. Тариф на распределение газа — отдельная с 2021 года графа дополнительных расходов потребителя, который не учтен в цену газа от поставщика.

По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), средний на 5 октября по стране тариф на распределение газа — 1,72 грн за кубометр.

Тарифы на электроэнергию

Вопреки многомиллиардному дефициту средств на энергорынке правительство вернуло с 1 октября для домохозяйств два разных энерготарифа: 1,68 грн/кВт-ч и 1,44 грн/кВт-ч.

Решение правительства предполагает меньший тариф на электроэнергию для тех, кто потребляет в течение месяца менее 250 кВт-ч электроэнергии. В противном случае энерготариф останется неизменным — 1,68 грн за кВт-ч.

Тарифы на тепло

Несмотря на рыночные тенденции, тарифы на тепло и горячую воду вторую зиму подряд остаются стабильными. Согласно подсчетам ассоциации Укртеплокоммунэнерго, с 1 октября тарифы на тепло должны были вырасти на 40%. В первую очередь — из-за жестких условий контракта, который предложил ТЭЦ НАК Нафтогаз Украины.

Местные власти пообещали не повышать тарифы на тепло для населения до конца отопительного сезона. Взамен они получат из госбюджета не менее 11 млрд грн, а Нафтогаз должен списать с предприятий ТКЭ 30 млрд грн долга за газ.

Вдобавок в местных бюджетах на 2022 год должны остаться 13,44% дохода от налога на топливо, а ТЭЦ получат новый газовый контракт с Нафтогазом. Цена на газ для тепловиков в рамках этого соглашения составит 7−13 грн за кубометр. 7 грн за куб, если газ пойдет на производство тепла для населения, 13 грн — для школ, больниц и детских садов.

Тарифы на холодную воду

Неизменными пока остаются и тарифы на холодную воду. На 1 августа, по данным Минрегиона, тарифы на поставку воды в 25 областных центрах Украины варьируются от 9,7 грн до 25,4 грн за кубометр. Тарифы на водоотвод — от 7,4 грн до 20,45 грн за куб.

Источник: LIGA.net