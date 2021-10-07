Мецгеру вручили подозрение в деле о нападении на журналистов «Схем». Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n161291-napadenie-na-jurnalistov-v-ukreksimbanke-mecgeru-vruchili-podozrenie.html

Ракурс

Сообщение о подозрении бывший председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер получил сегодня, 7 октября,

Прокуратура вручила уведомление о подозрении в 9.00, это произошло в доме Мецгера. Банкир объяснил, почему его не было на рабочем месте вчера, когда в банк наведались правоохранители. Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в Facebook.

Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей, — отметил он.

Мецгер убеждает, что готов сотрудничать со следствием. Отстраненный от работы чиновник «Укрэксимбанка» снова раскаялся в содеянном и попросил прощения у журналистов «Схем».

Напомним, 4 октября в государственном «Укрэксимбанке» напали на съемочную группу «Схем», которая записывала интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. СМИ считают, нападение произошло из-за неудобных вопросов, которые не понравились Мецгеру. Впоследствии это видео журналисты восстановили и опубликовали.

Мецгер 6 октября написал заявление о сложении полномочий председателя правления, пока будет продолжаться расследование Национальной полиции и внутренняя проверка в банке. Правоохранители квалифицировали дело по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Вчера представители прокуратуры Киева прибыли в «Укрэксимбанк» для вручения подозрения по делу о нападении, но Мецгера не было на рабочем месте.