В Беларуси продолжаются массовые репрессии, фото: «МБХ медиа»

https://racurs.ua/n161290-136-belorusov-arestovali-za-kommentarii-o-zastrelennom-v-minske-kgbiste.html

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В Беларуси в целом 136 человек арестовали за комментарии в соцсетях о гибели в конце сентября в перестрелке в Минске сотрудника КГБ, застреленного программистом Андреем Зельцером, в квартиру которого ворвался силовик.

Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) Беларуси.

Вас предупреждали! «Все кто сделал „хайп“ на горе семьи офицера, будут найдены», — указано в сообщении.

Отмечается, что СК Беларуси расследует уголовное дело, возбужденное по двум статьям Уголовного кодекса страны:

ст. 130 (умышленные действия, направленные на разжигание определенной социальной розни или раздора по признаку иной социальной принадлежности);

ст. 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей, осуществленное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет).

Проводятся следственные действия, направленные, в том числе, на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действий и предъявления обвинения, — отмечается в сообщении.



6 октября в Минске на Лесном кладбище в микрорайоне Шабаны похоронили Зельцера. По сообщениям оппозиционных белорусских СМИ, ритуальные залы отказались предоставить помещение для прощания с ним, поэтому тело привезли на кладбище прямо из морга.

В целом попрощаться с Зельцером пришли около 100 человек. Отмечается, что на похоронах не было заметно признаков присутствия сотрудников КГБ Беларуси, за исключением автомобиля, замеченного сразу после съезда к кладбищу с Могилевской трассы.