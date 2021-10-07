У Білорусі тривають масові репресії, фото: «МБХ медиа»

https://racurs.ua/ua/n161290-136-bilorusiv-zaareshtuvaly-za-komentari-pro-zastrelenogo-v-minsku-kdbista.html

Ракурс

У Білорусі загалом 136 осіб заарештували за коментарі в соцмережах про загибель наприкінці вересня у перестрілці в Мінську співробітника КДБ, застреленого програмістом Андрієм Зельцером, до квартири якого увірвався силовик.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Слідчого комітету (СК) Білорусі.

Вас попереджали! «Всі хто робив „хайп“ на горі сім’ї офіцера, будуть знайдені», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що СК Білорусі розслідує кримінальну справу, порушену за двома статтями Кримінального кодексу країни:

ст. 130 (умисні дії, спрямовані на розпалювання певної соціальної ворожнечі або розбрату за ознакою іншої соціальної приналежності);

ст. 369 (образа представника влади і його близьких у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, здійснена в інформації, розміщеній у глобальній комп’ютерній мережі інтернет).

Проводяться слідчі дії, спрямовані, в тому числі, на встановлення всіх фактів протиправної діяльності кожного фігуранта для дачі остаточної правової оцінки їх дій і пред’явлення звинувачення, — зазначається в повідомленні.



6 жовтня у Мінську на Лісному кладовищі в мікрорайоні Шабани поховали Зельцера. За повідомленнями опозиційних білоруських ЗМІ, ритуальні зали відмовилися надати приміщення для прощання з ним, тож тіло привезли на кладовище прямо з моргу.

Загалом попрощатися із Зельцером прийшли близько 100 осіб. Зазначається, що на похоронах не було помітно ознак присутності співробітників КДБ Білорусі, за винятком автомобіля, поміченого відразу після з’їзду до цвинтаря з Могильовської траси.