Держдеп розсекретив інформацію про кількість ядерної зброї у США. Фото: armyinform

https://racurs.ua/ua/n161288-derjdep-rozsekretyv-informaciu-pro-kilkist-yadernoyi-zbroyi-u-ssha.html

Ракурс

Ядерна зброя в США більше не є засекреченою інформацією — з’явилися дані щодо кількості активних ядерних боєголовок у країні.

У вересні 2020 року в арсеналі США було 3 тис. 750 боєголовок. Це майже на 88% менше в порівнянні з максимальним значенням (31 тис. 255) у вересні 1967 року. Про це повідомили в Державному департаменті США.

Також це на 83% менше показника (22 тис. 217) на момент падіння Берлінської стіни в кінці 1989 року. З 1994 по 2020 рік США знищили понад 11,68 тис. ядерних боєголовок, а з 30 вересня 2017 року — 711 одиниць.

Наразі в арсеналі майже 2 тис. одиниць ядерних боєголовок, які списали й мають знищити. З 30 вересня 1990 року кількість стратегічних ядерних запасів зменшилась на 90%.

Це перший за чотири роки випадок, коли Держдеп США розсекретив інформацію щодо кількості ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше в США гіперзвукова крилата ракета пройшла успішні випробування. Ракету запустили з борту повітряного носія. Незабаром після відділення був активований двигун ракети.

Розробники зазначають, що завдяки відносно невеликій масі й габаритам у майбутньому такі ракети можуть нести найрізноманітніші американські літаки — як стратегічні бомбардувальники, так і винищувач п’ятого покоління F-35.