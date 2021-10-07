Госдеп рассекретил информацию о количестве ядерного оружия в США. Фото: armyinform

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Ракурс

Ядерное оружие в США больше не является засекреченной информацией — появились данные о количестве активных ядерных боеголовок в стране.

В сентябре 2020 года в арсенале США было 3 тыс. 750 боеголовок. Это почти на 88% меньше по сравнению с максимальным значением (31 тыс. 255) в сентябре 1967 года. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Также это на 83% меньше показателя (22 тыс. 217) на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года. С 1994 по 2020 год США уничтожили более 11,68 тыс. ядерных боеголовок, а с 30 сентября 2017 года — 711 единиц.

Сейчас в арсенале почти 2 тыс. единиц ядерных боеголовок, которые списали и должны уничтожить. С 30 сентября 1990 года количество стратегических ядерных запасов уменьшилась на 90%.

Это первый за четыре года случай, когда Госдеп США рассекретил информацию о количестве ядерного оружия.

Напомним, ранее в США гиперзвуковая крылатая ракета прошла успешные испытания. Ракету запустили с борта воздушного носителя. Вскоре после отделения был активирован двигатель ракеты.

Разработчики отмечают, что благодаря относительно небольшой массе и габаритам в будущем такие ракеты могут нести самые разнообразные американские самолеты — как стратегические бомбардировщики, так и истребитель пятого поколения F-35.