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«Оранжевой» зоне в Украине соответствуют уже 12 областей. Фото:

«Оранжевой» зоне в Украине соответствуют уже 12 областей (ТАБЛИЦА)

7 окт 2021, 10:19
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«Оранжевой» зоне адаптивного карантина соответствуют уже 12 областей.

Еще 6 октября неудовлетворительные показатели имели 11 областей Украины, однако 7 октября к ним присоединилась еще одна область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

К «оранжевой» зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Отмечается, что уровень госпитализации пациентов с «ковідом» превышен в Днепропетровской (62,7%), Донецкой (62,5%), Житомирской (67%), Запорожской (70,4%), Луганской (61,4%), Харьковской (81,8%), Херсонской (76,7%) и Черновицкой (69,7%) областях.

Норма загруженности кислородных COVID-коек превышена в Донецкой и Харьковской области. Разрешенная норма составляет до 65%, а в этих регионах показатели 69% и 67,4% соответственно.


«Оранжевой» зоне в Украине соответствуют уже 12 областей. Инфографика: Минздрав

Напомним, 6 октября оранжевыми зонами были Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Источник: Ракурс


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