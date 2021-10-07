«Оранжевой» зоне в Украине соответствуют уже 12 областей (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n161287-oranjevoy-zone-v-ukraine-sootvetstvuut-uje-12-oblastey-tablica.htmlРакурс
«Оранжевой» зоне адаптивного карантина соответствуют уже 12 областей.
Еще 6 октября неудовлетворительные показатели имели 11 областей Украины, однако 7 октября к ним присоединилась еще одна область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
К «оранжевой» зоне могут быть отнесены следующие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
Отмечается, что уровень госпитализации пациентов с «ковідом» превышен в Днепропетровской (62,7%), Донецкой (62,5%), Житомирской (67%), Запорожской (70,4%), Луганской (61,4%), Харьковской (81,8%), Херсонской (76,7%) и Черновицкой (69,7%) областях.
Норма загруженности кислородных COVID-коек превышена в Донецкой и Харьковской области. Разрешенная норма составляет до 65%, а в этих регионах показатели 69% и 67,4% соответственно.
Напомним, 6 октября оранжевыми зонами были Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.