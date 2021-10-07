«Оранжевой» зоне в Украине соответствуют уже 12 областей. Фото:

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Ракурс

«Оранжевой» зоне адаптивного карантина соответствуют уже 12 областей.

Еще 6 октября неудовлетворительные показатели имели 11 областей Украины, однако 7 октября к ним присоединилась еще одна область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

К «оранжевой» зоне могут быть отнесены следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

Отмечается, что уровень госпитализации пациентов с «ковідом» превышен в Днепропетровской (62,7%), Донецкой (62,5%), Житомирской (67%), Запорожской (70,4%), Луганской (61,4%), Харьковской (81,8%), Херсонской (76,7%) и Черновицкой (69,7%) областях.

Норма загруженности кислородных COVID-коек превышена в Донецкой и Харьковской области. Разрешенная норма составляет до 65%, а в этих регионах показатели 69% и 67,4% соответственно.

Напомним, 6 октября оранжевыми зонами были Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.