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Помаранчевій» зоні в Україні відповідають вже 12 областей. Фото:

«Помаранчевій» зоні в Україні відповідають вже 12 областей (ТАБЛИЦЯ)

7 жов 2021, 10:19
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«Помаранчевій» зоні адаптивного карантину відповідають вже 12 областей.

Ще 6 жовтня незадовільні показники мали 11 областей України, однак 7 жовтня до них долучилася ще одна область. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

До «помаранчевої» зони можуть бути віднесені такі області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

Зазначається, що рівень госпіталізації пацієнтів з «ковідом» перевищено в Дніпропетровській (62,7%), Донецькій (62,5%), Житомирській (67%), Запорізькій (70,4%), Луганській (61,4%), Харківській (81,8%), Херсонській (76,7%) та Чернівецькій (69,7%) областях.

Норма завантаженості кисневих COVID-ліжок перевищена в Донецькій та Харківській області. Дозволена норма складає до 65%, а в цих регіонах показники 69% та 67,4% відповідно.


«Помаранчевій» зоні в Україні відповідають вже 12 областей. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, 6 жовтня помаранчевими зонами були Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

Джерело: Ракурс


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