Помаранчевій» зоні в Україні відповідають вже 12 областей. Фото:

https://racurs.ua/ua/n161287-pomarancheviy-zoni-v-ukrayini-vidpovidaut-vje-12-oblastey-tablycya.html

Ракурс

«Помаранчевій» зоні адаптивного карантину відповідають вже 12 областей.

Ще 6 жовтня незадовільні показники мали 11 областей України, однак 7 жовтня до них долучилася ще одна область. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

До «помаранчевої» зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька.

Зазначається, що рівень госпіталізації пацієнтів з «ковідом» перевищено в Дніпропетровській (62,7%), Донецькій (62,5%), Житомирській (67%), Запорізькій (70,4%), Луганській (61,4%), Харківській (81,8%), Херсонській (76,7%) та Чернівецькій (69,7%) областях.

Норма завантаженості кисневих COVID-ліжок перевищена в Донецькій та Харківській області. Дозволена норма складає до 65%, а в цих регіонах показники 69% та 67,4% відповідно.

Нагадаємо, 6 жовтня помаранчевими зонами були Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.