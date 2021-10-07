Мецгеру вручили підозру в справі про напад на журналістів «Схем». Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161291-napad-na-jurnalistiv-v-ukreksimbanku-mecgeru-vruchyly-pidozru.html

Ракурс

Повідомлення про підозру колишній голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер отримав сьогодні, 7 жовтня,

Прокуратура вручила повідомлення про підозру о 9.00, це сталося в оселі Мецгера. Банкір пояснив, чому його не було на робочому місці вчора, коли до банку навідалися правоохоронці. Відповідний допис він опублікував на власній сторінці у Facebook.

Отримав підозру від прокуратури. Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків, — зазначив він.

Мецгер переконує, що готовий співпрацювати зі слідством. Відсторонений від роботи посадовець «Укрексімбанку» знову розкаявся у скоєному та попросив вибачення у журналістів «Схем».

Нагадаємо, 4 жовтня у державному «Укрексімбанку» напали на знімальну групу «Схем», яка записувала інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. ЗМІ вважають, напад стався через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру. Згодом це відео журналісти відновили й опублікували.

Мецгер 6 жовтня написав заяву про складання повноважень голови правління, доки триватиме розслідування Національної поліції та внутрішня перевірка в банку. Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Вчора представники прокуратури Києва прибули до «Укрексімбанку» для вручення підозри у справі щодо нападу, але Мецгера не було на робочому місці.