Разумкова уволили — как голосовала Рада за отставку спикераhttps://racurs.ua/n161289-razumkova-uvolili-kak-golosovala-rada-za-otstavku-spikera.htmlРакурс
Дмитрий Разумков больше не спикер Верховной Рады. Парламент 7 октября рассмотрел постановление об отставке бывшего первого номера списка партии «Слуги народа» с должности председателя Рады.
За такое решение в парламенте нашлось 284 голоса.
Отставку Разумкова поддержали 215 представителей монобольшинства СН, а также ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие» и шестеро представителей «Голоса». Против проголосовали семь «слуг», четверо воздержались, еще семеро не голосовали.
30 сентября фракция «Слуга народа» инициировала сбор подписей за отставку Разумкова с должности спикера парламента.
Председатель фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг «регламентной войной», развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
2 октября нардепы «Слуги народа» на «выездном заседании» в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября начать процедуру отзыва действующего спикера.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Зеленский также сказал, что у Разумкова «другие политические взгляды», чем у 73% его избирателей.
5 октября депутаты фракции «Слуга народа», групп «Доверие» и «За будущее» отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.