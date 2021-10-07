Разумкова уволили - как голосовала Рада за отставку спикера

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Ракурс

Дмитрий Разумков больше не спикер Верховной Рады. Парламент 7 октября рассмотрел постановление об отставке бывшего первого номера списка партии «Слуги народа» с должности председателя Рады.

За такое решение в парламенте нашлось 284 голоса.

Отставку Разумкова поддержали 215 представителей монобольшинства СН, а также ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие» и шестеро представителей «Голоса». Против проголосовали семь «слуг», четверо воздержались, еще семеро не голосовали.

30 сентября фракция «Слуга народа» инициировала сбор подписей за отставку Разумкова с должности спикера парламента.

Председатель фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг «регламентной войной», развязанной Разумковым, и различием во взглядах.

2 октября нардепы «Слуги народа» на «выездном заседании» в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября начать процедуру отзыва действующего спикера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Зеленский также сказал, что у Разумкова «другие политические взгляды», чем у 73% его избирателей.

5 октября депутаты фракции «Слуга народа», групп «Доверие» и «За будущее» отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.